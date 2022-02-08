Сотрудники 11-го взвода полка ДПС Государственной дорожной полиции остановили на территории Ленкоранского района микроавтобус, водитель которого совершил правонарушение. Об этом сообщили в ленкоранской региональной группе пресс-службы МВД.

Было установлено, что водитель С.Мамедзаде незаконно занимался внутрирайонными пассажирскими перевозками без наличия соответствующей категории. Кроме того, сотрудники полиции заподозрили, что управлявший транспортным средством мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. В результате медосвидетельствования было подтверждено, что он действительно употреблял наркотики.

Собранные в отношении С.Мамедзаде материалы были направлены для рассмотрения в Ленкоранский районный суд, где было вынесено решение о его аресте в административном порядке.