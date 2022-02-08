Покушение на премьер-министра Ливии по горячим следам
Сегодня, 10 февраля, рано утром было совершено покушение на премьер-министра Ливии Абдель Хамида ад-Дбейбу. Неизвестные обстреляли его машину, но находившийся в ней премьер не пострадал.
Буквально вчера ад-Дбейба заявил, что не признает решение парламента, находящегося на востоке страны, о его непереизбрании. Заседание по этому вопросу назначено на сегодня – вот и решили премьера устранить таким способом за несколько часов до голосования.
Парламентские и президентские выборы в Ливии откладываются. Они не состоялись в декабре прошлого года и, судя по всему, не состоятся и в нынешнем году. Причина очевидна - ни одна из противоборствующих группировок не намерена признавать их итоги. Только полный переход власти в чьи-то одни руки, только контроль над всей Ливией, а это совершенно неприемлемо для других политических сил, да и откровенно нереально.
Ситуация зашла в тупик, и тогда парламентарии, сидящие в Бенгази и выступающие против признанного ООН правительства национального единства, действующего в Триполи, в начале нынешней недели обнародовали свой, как им казалось, «хитрый план»: ни парламентских, ни президентских выборов не проводить, а вот премьера поменять, назначить кого-то из своих.
Дбейба отреагировал на замыслы сидельцев из Бенгази, которых продолжает поддерживать Египет, достаточно резко, заявив, что не допустит новых переходных периодов и не передаст власть назначенцу парламента, который давно уже перестал быть общеливийским, а представляет интересы политических кланов только одной части страны.
Вместо этого он, по сути, предложил другой вариант: пусть правительство в Триполи и исполнительная власть в Бенгази пока работают одновременно, не стоит затевать все эти выборные истории. А у ливийского народа будет возможность сравнивать эффективность тех и других в решении важнейших социально-экономических вопросов страны.
В этом предложении есть здравое зерно, но проблема в том, что за ад-Дбейбой стоит турецкий бизнес с его интересами в Ливии, серьезные ливийские деловые и финансовые круги. А за парламентом в Бенгази – только скудная египетская финансовая подпитка и «экономика хапка», когда полученные от продажи нефти деньги быстро перераспределяются в узком кругу и до населения почти не доходят.
Понятно, что нормальная конкуренция в этих условиях невозможна, парламент очень быстро докажет свою несостоятельность как орган управления. Понятно, что в таких условиях ад-Дбейбу проще устранить, чем договариваться с ним о будущем Ливии. Автомат здесь гораздо более эффективен, чем здравый смысл и государственное мышление.
Впервые со времен Муаммара Каддафи в Ливии появился сильный лидер и опытный управленец, у которого есть шанс если и не объединить страну, то хотя бы наладить там относительно нормальную жизнь. Но это вызывает ожесточенное сопротивление кланов, которые сначала порвали Ливию на куски, а сейчас сделали эти куски источником для повышения собственного благополучия.
Так что покушение на ад-Дбейбу, к счастью, неудавшееся – это начало нового витка эскалации, где местные противоборствующие стороны опять патроны жалеть не будут. Как, впрочем, не будут жалеть и Ливии, точнее того, что от нее осталось.