Джемаль Бустани, автор haqqin.az 09:47

Сегодня, 10 февраля, рано утром было совершено покушение на премьер-министра Ливии Абдель Хамида ад-Дбейбу. Неизвестные обстреляли его машину, но находившийся в ней премьер не пострадал. Буквально вчера ад-Дбейба заявил, что не признает решение парламента, находящегося на востоке страны, о его непереизбрании. Заседание по этому вопросу назначено на сегодня – вот и решили премьера устранить таким способом за несколько часов до голосования.

Парламентские и президентские выборы в Ливии откладываются. Они не состоялись в декабре прошлого года и, судя по всему, не состоятся и в нынешнем году. Причина очевидна - ни одна из противоборствующих группировок не намерена признавать их итоги. Только полный переход власти в чьи-то одни руки, только контроль над всей Ливией, а это совершенно неприемлемо для других политических сил, да и откровенно нереально. Ситуация зашла в тупик, и тогда парламентарии, сидящие в Бенгази и выступающие против признанного ООН правительства национального единства, действующего в Триполи, в начале нынешней недели обнародовали свой, как им казалось, «хитрый план»: ни парламентских, ни президентских выборов не проводить, а вот премьера поменять, назначить кого-то из своих. Дбейба отреагировал на замыслы сидельцев из Бенгази, которых продолжает поддерживать Египет, достаточно резко, заявив, что не допустит новых переходных периодов и не передаст власть назначенцу парламента, который давно уже перестал быть общеливийским, а представляет интересы политических кланов только одной части страны.