Россия и Беларусь начали совместные военные учения

Отмечается, что президент Беларуси Александр Лукашенко может лично проинспектировать военных, российский лидер Владимир Путин приезжать не планировал. Ранее в Беларусь на учения прибыл глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Маневры продлятся до 20 февраля. Они проводятся для отработки задач «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства». В ходе «Союзной решимости» будет усилена охрана госграницы с целью пресечь проникновение вооруженных групп боевиков, перекрыть каналы доставки оружия и боеприпасов. Также военные двух стран найдут и уничтожат незаконные вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника. По легенде, ближайшие 11 дней «Республика Полесье» и «Северная Федерация» вместе будут отбивать агрессию со стороны «Западных».

Российские расчеты ЗРК С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство на полигоне в Брестской области в составе Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.