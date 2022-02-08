Генеральный директор Министерства иностранных дел Израиля Алон Ушпиз в прошлом месяце тайно посетил Турцию в рамках подготовки к ожидаемому визиту президента Израиля Ицхака Герцога в эту страну. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно сообщению, в ходе своего визита Ушпиз встретился с Ибрагимом Калыном - официальным представителем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Израильские СМИ отмечают, что это первый визит высокопоставленного политического деятеля Израиля в Турцию за последние шесть лет. МИД страны еще не дал официальных комментариев по этому поводу.

Напомним, 6 февраля канцелярия президента Израиля впервые официально подтвердила, что президент Герцог планирует посетить Турцию и встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Новости Израиля» сообщали, что «возможность скорой встречи» двух лидеров обсуждалась в телефонном разговоре Герцога и Эрдогана. Герцог позвонил Эрдогану с пожеланиями выздоровления – 5 февраля президент Турции сообщил, что заразился коронавирусом. Президентская канцелярия сообщила, что в разговоре шла речь и о планируемом визите президента Израиля в Турцию. В конце января, напоминает израильское издание, президент Турции объявил, что Герцог должен посетить Турцию «в следующем месяце» и это «откроет новую страницу» в отношениях между двумя странами.