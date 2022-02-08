Нефть растет на мировом рынке

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают расти, инвесторы оценивают данные о сильном снижении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на Brent выросла на 0,01% – до $91,56 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 0,06%, до $89,71, передает РИА Новости.

Минэнерго США в среду вечером сообщило, что коммерческие запасы нефти за неделю по 4 февраля снизились на 4,8 млн баррелей, в то время как эксперты ожидали рост на 0,4 млн баррелей. Запасы бензина при этом неожиданно упали на 1,6 миллиона баррелей вместо роста на 1,6 млн баррелей.