Для ЮНЕСКО христианские памятники – всё, исламские - ничто двуликий Янус против Азербайджана

Подготовил: Аскер Манафов

Одним из важнейших итогов встречи в видеоформате с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона как лидера государства, председательствующего в Евросоюзе, президента Евросовета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проведенной 4 февраля по инициативе Макрона, стало согласие на делегирование миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению.

ЮНЕСКО хочет убить идею, рожденную на переговорах в верхах

Поскольку особый интерес вызывает позиция ЮНЕСКО по достигнутой на встрече договоренности, АПА направила в головной офис этой организации следующие вопросы:

- Началась ли подготовка к визиту миссии ЮНЕСКО, и если да, то о каких датах идет речь?

- О каких объектах миссии ЮНЕСКО идет речь? Будет ли это посещение освобожденных от оккупации территорий или территорий Азербайджана, на которых временно размещены российские миротворцы?

- Существуют ли у миссии ЮНЕСКО планы относительно мониторинга религиозных и культурных памятников Азербайджана на территории Армении?

Ответ, который АПА получила из секретариата ЮНЕСКО, носил демонстративно общий характер:

«Мы работаем со всеми сторонами над созданием условий для организации независимой технической миссии ЮНЕСКО в рамках Конвенции 1954 года. ЮНЕСКО приветствует все идеи и инициативы региональных организаций и отдельных стран, которые могут быть полезны. В этом плане идеи, выдвинутые на встрече 4 февраля, могут быть рассмотрены и оценены ЮНЕСКО в рамках сотрудничества с Арменией и Азербайджаном».

Итак, секретариат ЮНЕСКО традиционно ушел от конкретных ответов. Правда, не так давно в прессе сообщалось, что это учреждение ООН якобы собиралось отправить миссию в регион, но Баку этому воспрепятствовал. В то же время трудно отделаться от ощущения, что формальная отписка – верный признак того, что для ЮНЕСКО данный вопрос по-прежнему неактуален. Что же касается эпистолярного пассажа: «Идеи, выдвинутые на встрече 4 февраля, могут быть рассмотрены», то за ним кроется желание ЮНЕСКО либо затянуть время, либо простроить какие-то неизвестные нам планы.

Похоже, структуру ООН интересует не воссоздание картины уничтожения культурного наследия Азербайджана, а расследование клеветнических утверждений армянской стороны.

Азербайджан сыт по горло лицемерной политикой ЮНЕСКО

Иначе в период, когда территории Азербайджана находились под оккупацией Армении, руководство ЮНЕСКО не игнорировало бы многократные обращения Баку с просьбой направить в регион хотя бы одну миссию и не называло бы просьбы руководства Азербайджана «политически мотивированными».

В то же время нет сомнений, что и тогда, и тем более сейчас представители учреждения ООН были в курсе реальных масштабов разрушений азербайджанских исторических и культурных памятников на оккупированных территориях.

Сотрудники ЮНЕСКО знали, что во время первой Карабахской войны Армения превратила в склад боеприпасов одну из колыбелей цивилизации - Азыхскую пещеру с её бесценными артефактами и уникальной коллекцией предметов быта и орудий труда из глины и камня.

ЮНЕСКО не заметила оружейный склад в Азыхской пещере

Знали, но молчали

Сотрудники ЮНЕСКО знали, что армянские оккупанты разрушили знаменитые Ходжалинские курганы, систематически уничтожали исламские памятники, особенно мечети, гробницы и кладбища, фальсифицировали древние памятники, стирали албанские надписи на Елисейском храме, где была разрушена могила албанского правителя Вачагана III, в Хасанризском храме, на других памятниках, являющихся историческим наследием азербайджанского народа.

ЮНЕСКО не заметила унитожения курганов в Ходжалы

Знали, но молчали

Сотрудники ЮНЕСКО знали, что армянские оккупанты методично разрушают объекты, составляющие бесценное культурное наследие Азербайджана, что они сожгли 12 музеев, 6 картинных галерей, 9 дворцов исторического значения, разграбили 40 тысяч музейных сокровищ и экспонатов, имеющих уникальное историческое значение, 927 библиотек с книжным фондом в 4,6 миллиона единиц, уничтожили 192 святыни, 144 храма, 67 мечетей, 808 клубов…

ЮНЕСКО не заметила сожженные музеи в Карабахе

Знали, но молчали

Сотрудники ЮНЕСКО знали, что единственный в бывшем СССР Музей хлеба в Агдаме был уничтожен при бомбежке города армянской авиацией, что в Армению были вывезены почти 13.000 предметов всемирно известного Кельбаджарского историко-краеведческого музея и свыше 5.000 редких экспонатов Лачинского историко-краеведческого музея, что были разграблены до 5.000 предметов исторического музея Шуши, около 1.000 экспонатов шушинского филиала Государственного музея азербайджанского ковра и народного прикладного искусства, а также Государственного музея истории Карабаха, тысячи предметов Губадлинского и Зангиланского историко-краеведческих музеев, более трехсот предметов Дома-музея основоположника азербайджанской классической музыки композитора Узеира Гаджибекова…

А где наш музей хлеба в Агдаме?

Знали, но молчали…

Мы не задаем риторических вопросов и не спрашиваем, почему ЮНЕСКО – учреждение ООН, обязанное заботиться о культурных, религиозных, исторических памятниках и духовном наследии всех без исключения государств, народов и конфессий, ни разу (!!) не выступило с осуждением вандализма и пещерной жестокости Армении и её оккупационной армии, которые на протяжение тридцати лет последовательно уничтожали духовное и культурное наследие азербайджанского народа.

Не спрашиваем, поскольку понимаем и с болью в сердце констатируем: для ЮНЕСКО и его административного аппарата христианские памятники важнее мусульманских. Это учреждение ООН, поддерживаемое определенными кругами политических интересантов и посредников, за долгие годы снискало репутацию вконец забюрократизированной структуры, взявшей на вооружение приемы политического лицемерия и двойных стандартов.

Как известно, Баку постоянно информировал ЮНЕСКО и другие международные организации о разрушении исторических памятников Азербайджана. Еще в 2007 году специально для этого учреждения ООН, была представлена книга «Война против Азербайджана - нападение на культурное наследие», в которой содержалась развёрнутая информация о разрушенных Арменией культурных и религиозных памятников Азербайджана, что являлось грубым нарушением Гаагской конвенции 1954 года «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта», Европейской конвенции 1992 года «Об охране археологического наследия» и конвенции ЮНЕСКО 1972 года «Об охране всемирного культурного и природного наследия».

Стоит ли добавлять, что реакции ЮНЕСКО на эту книгу так и не последовало?

Вы спросите, а что, собственно, изменилось сегодня? Почему учреждение ЮНЕСКО, десятилетиями «не замечавшее» произвол армянских вандалов, чинимый на оккупированных территориях, решила направить в регион свою миссию?

Ответ очевиден: новые реалии, сложившиеся после блистательной победы Азербайджана в 44-дневной войне, вынудили влиятельные политические круги Запада кардинально пересмотреть и скорректировать геополитически свое отношение к Азербайджану.

Именно одним из таких «жестов вынужденного признания» стала встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Евросовета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, по итогам которой было выражено принципиальное согласие на отправку миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению.

В свою очередь, официальный Баку, никогда не выступавший против организации миссии ЮНЕСКО в регион и считающий свою позицию последовательной и справедливой, ждет от этой структуры ООН и её сотрудников только одного – профессиональной работы и объективных выводов.

Поскольку политикой лицемерия и двойных стандартов Азербайджан сыт по горло.