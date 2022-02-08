Подготовил: Аскер Манафов 10:19

Одним из важнейших итогов встречи в видеоформате с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона как лидера государства, председательствующего в Евросоюзе, президента Евросовета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проведенной 4 февраля по инициативе Макрона, стало согласие на делегирование миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению.

Поскольку особый интерес вызывает позиция ЮНЕСКО по достигнутой на встрече договоренности, АПА направила в головной офис этой организации следующие вопросы: - Началась ли подготовка к визиту миссии ЮНЕСКО, и если да, то о каких датах идет речь? - О каких объектах миссии ЮНЕСКО идет речь? Будет ли это посещение освобожденных от оккупации территорий или территорий Азербайджана, на которых временно размещены российские миротворцы? - Существуют ли у миссии ЮНЕСКО планы относительно мониторинга религиозных и культурных памятников Азербайджана на территории Армении? Ответ, который АПА получила из секретариата ЮНЕСКО, носил демонстративно общий характер: «Мы работаем со всеми сторонами над созданием условий для организации независимой технической миссии ЮНЕСКО в рамках Конвенции 1954 года. ЮНЕСКО приветствует все идеи и инициативы региональных организаций и отдельных стран, которые могут быть полезны. В этом плане идеи, выдвинутые на встрече 4 февраля, могут быть рассмотрены и оценены ЮНЕСКО в рамках сотрудничества с Арменией и Азербайджаном». Итак, секретариат ЮНЕСКО традиционно ушел от конкретных ответов. Правда, не так давно в прессе сообщалось, что это учреждение ООН якобы собиралось отправить миссию в регион, но Баку этому воспрепятствовал. В то же время трудно отделаться от ощущения, что формальная отписка – верный признак того, что для ЮНЕСКО данный вопрос по-прежнему неактуален. Что же касается эпистолярного пассажа: «Идеи, выдвинутые на встрече 4 февраля, могут быть рассмотрены», то за ним кроется желание ЮНЕСКО либо затянуть время, либо простроить какие-то неизвестные нам планы. Похоже, структуру ООН интересует не воссоздание картины уничтожения культурного наследия Азербайджана, а расследование клеветнических утверждений армянской стороны.

Иначе в период, когда территории Азербайджана находились под оккупацией Армении, руководство ЮНЕСКО не игнорировало бы многократные обращения Баку с просьбой направить в регион хотя бы одну миссию и не называло бы просьбы руководства Азербайджана «политически мотивированными». В то же время нет сомнений, что и тогда, и тем более сейчас представители учреждения ООН были в курсе реальных масштабов разрушений азербайджанских исторических и культурных памятников на оккупированных территориях. Сотрудники ЮНЕСКО знали, что во время первой Карабахской войны Армения превратила в склад боеприпасов одну из колыбелей цивилизации - Азыхскую пещеру с её бесценными артефактами и уникальной коллекцией предметов быта и орудий труда из глины и камня.

Знали, но молчали Сотрудники ЮНЕСКО знали, что армянские оккупанты разрушили знаменитые Ходжалинские курганы, систематически уничтожали исламские памятники, особенно мечети, гробницы и кладбища, фальсифицировали древние памятники, стирали албанские надписи на Елисейском храме, где была разрушена могила албанского правителя Вачагана III, в Хасанризском храме, на других памятниках, являющихся историческим наследием азербайджанского народа.

Знали, но молчали Сотрудники ЮНЕСКО знали, что армянские оккупанты методично разрушают объекты, составляющие бесценное культурное наследие Азербайджана, что они сожгли 12 музеев, 6 картинных галерей, 9 дворцов исторического значения, разграбили 40 тысяч музейных сокровищ и экспонатов, имеющих уникальное историческое значение, 927 библиотек с книжным фондом в 4,6 миллиона единиц, уничтожили 192 святыни, 144 храма, 67 мечетей, 808 клубов…

Знали, но молчали Сотрудники ЮНЕСКО знали, что единственный в бывшем СССР Музей хлеба в Агдаме был уничтожен при бомбежке города армянской авиацией, что в Армению были вывезены почти 13.000 предметов всемирно известного Кельбаджарского историко-краеведческого музея и свыше 5.000 редких экспонатов Лачинского историко-краеведческого музея, что были разграблены до 5.000 предметов исторического музея Шуши, около 1.000 экспонатов шушинского филиала Государственного музея азербайджанского ковра и народного прикладного искусства, а также Государственного музея истории Карабаха, тысячи предметов Губадлинского и Зангиланского историко-краеведческих музеев, более трехсот предметов Дома-музея основоположника азербайджанской классической музыки композитора Узеира Гаджибекова…