Ливия заявила, что не сможет помочь Евросоюзу

«Я не думаю, что в обозримом будущем у нас будет возможность увеличить объемы газа для направления его на экспорт, даже если будет увеличена нагрузка на добывающие месторождения. Не думаю, что они будут в достаточных объемах, способных разрешить кризис в Евросоюзе», — сказал Аун.

Министр отметил, что раньше Ливия экспортировала газ по трубопроводу «Зеленый поток» в Италию и это топливо попадало в общеевропейскую сеть. Однако сейчас эти объемы газа используют на электростанциях и других объектах в самой Ливии.

ЕС начал искать поставщиков газа на случай вторжения России в Украину. Российские власти планы по военному конфликту не раз отрицали, напоминает РБК. Западные партнеры опасаются, что Россия перекроет газ Европе после возможных санкций в случае агрессии против Украины. При этом крупные энергокомпании Европы сообщили, что они не смогут покрыть объемы газа, которые поставляет Россия, писал Reuters со ссылкой на источники.