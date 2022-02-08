Иран может произвести материал для ядерной бомбы за два месяца Politico
В администрации президента США Джо Байдена заявили сенаторам, что Иран способен произвести достаточно материала для ядерной бомбы всего за два месяца. Об этом сообщает газета Politico.
По данным издания, соответствующая информация была озвучена в ходе закрытого брифинга.
Один из сенаторов посчитал эти данные «отрезвляющими и шокирующими».
Напомним, что переговоры в Вене о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновились 8 февраля.