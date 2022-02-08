В Казахстане дочь Назарбаева призвали уйти в отставку

Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – депутат мажилиса Дарига Назарбаева должна подать в отставку. Такое мнение выразил депутат Айдос Сарым.

«В связи со сложившейся ситуацией как человек, как гражданин она должна подать в отставку. Эту ситуацию связывают с ее именем, и это было бы правильно (отставка)», - сказал Сарым, его слова приводит агентство КазТАГ

Дарига Назарбаева не появлялась в мажилисе с начала протестных акций трагического января. По официальной версии, она заболела коронавирусом, напоминает агентство.