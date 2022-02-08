Лукашенко довел Пашиняна до истерики главное на этот час
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в недавнем интервью Владимиру Соловьеву, говоря о перспективах Союзного государства Беларуси и России и присоединения к нему других стран постсоветского пространства, заявил: «Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели... Никол Воваевич это увидел».
Нетрудно было предугадать, что от этих слов армянский премьер взорвется и закатит истерику. А истерящий армянский политик – это то еще зрелище, куда там цирку на конной тяге, язык обретает полную независимость от головного мозга и феерия наступает полная.
Тут самое время поговорить о нравах в ОДКБ, которые не перестают удивлять глубиною своих глубин. То два ее члена устраивают перестрелку на границе, используя при этом гранатометы и минометы. То, как в нашем случае, один из членов начинает публично рассуждать о нужности или ненужности другого. Высокие отношения, что и говорить, просто пропитанные духом союзничества и равноправия партнеров, лучшей антирекламы для этой организации и враг не придумает.
Впрочем, тема ОДКБ и царящих внутри ее нравов – требует отдельного разговора. Предлагаю вслушаться в то, что конкретно в обиде выкрикивают Пашинян и его окружение в ответ на слова Александра Лукашенко.
«Вы видели когда-нибудь, чтобы я ходил по улицам с автоматом?» - патетически заявляет армянский премьер, намекая на то, что в период волнений в Белоруссии Александр Лукашенко с автоматом в Минске появлялся. Возразить вроде бы и нечего, но это только на первый взгляд.
Вот вспомним поведение Пашиняна на саммите ОДКБ, когда принималось решение о вводе контингента организации в Казахстан. Армянский премьер вроде как и не хотел голосовать «за», пытался отделаться общими и ничего не значащими фразами – но духу у него не хватило, и он дал согласие на включение «армянских миротворцев» в состав экспедиционного корпуса в Казахстан.
То есть выразил согласие на то, что армяне будут стрелять в другой народ. И это, надо сказать, не менее страшно, чем появление Александра Лукашенко на улице с автоматом. А постоянная готовность стрелять в мирное население Азербайджана, продемонстрированная им в ходе 44-дневной войны? Ракетные удары по гражданским объектам, мирным городам – Гяндже, Тертеру и Барде?
Как это и заведено, армянский политик не может без хвастовства. Никол Пашинян не стал нарушать традицию и заявил: «От международных партнеров мы получаем отзывы о том, что Армения является демократическим государством, что выборы в Армении не фальсифицируются… Когда Армению приглашают на саммит демократии, а другие государства не приглашают, они обижаются. Когда Армению называют демократической страной, а их не называют, они обижаются».
То есть строительство демократии у него получилось, а у Лукашенко – нет, потому что Пашинян – титан мысли и исполин духа, а белорусский президент просто ему завидует. Вот только от его демократии граждане Армении массово бегут из страны. Пять процентов всего населения уехало за четыре года – великолепная оценка «демократии Пашиняна» самими армянами. Тут, как говорится, комментарии излишни. Совестливый человек о преимуществах такой «демократии», от которой бежит его народ, промолчал бы, но где армянский премьер, а где совесть…
Но главная причина истерики Пашиняна, разумеется, не в оценке Армении как страны «никому не нужной», поскольку, по большому счету, никакого оскорбления здесь нет и Александр Лукашенко сказал сущую правду. Которая хоть и невыносима для армянских националистов, хоть и бегут они от нее, как Буратино от костра, – но она не перестает быть таковой и постоянно их догоняет.
Причина острой реакции на слова президента Белоруссии в том, что Александр Лукашенко последовательно поддерживал все годы своего президентства Азербайджан и его позицию в отношении оккупированных Арменией территорий. Поддерживал открыто и не боясь вступать в спор по этому поводу. Понятное дело, такой человек - «тиран», все, что он скажет, – ложь и вообще у него нет права что-то говорить, пусть это тысячу раз правда. «Демократу» Пашиняну и его «прогрессивному окружению» только дай волю – они бы ввели цензуру на все негативные оценки Армении и ее режима во всемирном масштабе. К счастью – руки коротки.