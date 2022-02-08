Айдын Керимов, автор haqqin.az 11:46

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в недавнем интервью Владимиру Соловьеву, говоря о перспективах Союзного государства Беларуси и России и присоединения к нему других стран постсоветского пространства, заявил: «Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели... Никол Воваевич это увидел». Нетрудно было предугадать, что от этих слов армянский премьер взорвется и закатит истерику. А истерящий армянский политик – это то еще зрелище, куда там цирку на конной тяге, язык обретает полную независимость от головного мозга и феерия наступает полная.

Тут самое время поговорить о нравах в ОДКБ, которые не перестают удивлять глубиною своих глубин. То два ее члена устраивают перестрелку на границе, используя при этом гранатометы и минометы. То, как в нашем случае, один из членов начинает публично рассуждать о нужности или ненужности другого. Высокие отношения, что и говорить, просто пропитанные духом союзничества и равноправия партнеров, лучшей антирекламы для этой организации и враг не придумает. Впрочем, тема ОДКБ и царящих внутри ее нравов – требует отдельного разговора. Предлагаю вслушаться в то, что конкретно в обиде выкрикивают Пашинян и его окружение в ответ на слова Александра Лукашенко. «Вы видели когда-нибудь, чтобы я ходил по улицам с автоматом?» - патетически заявляет армянский премьер, намекая на то, что в период волнений в Белоруссии Александр Лукашенко с автоматом в Минске появлялся. Возразить вроде бы и нечего, но это только на первый взгляд. Вот вспомним поведение Пашиняна на саммите ОДКБ, когда принималось решение о вводе контингента организации в Казахстан. Армянский премьер вроде как и не хотел голосовать «за», пытался отделаться общими и ничего не значащими фразами – но духу у него не хватило, и он дал согласие на включение «армянских миротворцев» в состав экспедиционного корпуса в Казахстан.

То есть выразил согласие на то, что армяне будут стрелять в другой народ. И это, надо сказать, не менее страшно, чем появление Александра Лукашенко на улице с автоматом. А постоянная готовность стрелять в мирное население Азербайджана, продемонстрированная им в ходе 44-дневной войны? Ракетные удары по гражданским объектам, мирным городам – Гяндже, Тертеру и Барде? Как это и заведено, армянский политик не может без хвастовства. Никол Пашинян не стал нарушать традицию и заявил: «От международных партнеров мы получаем отзывы о том, что Армения является демократическим государством, что выборы в Армении не фальсифицируются… Когда Армению приглашают на саммит демократии, а другие государства не приглашают, они обижаются. Когда Армению называют демократической страной, а их не называют, они обижаются». То есть строительство демократии у него получилось, а у Лукашенко – нет, потому что Пашинян – титан мысли и исполин духа, а белорусский президент просто ему завидует. Вот только от его демократии граждане Армении массово бегут из страны. Пять процентов всего населения уехало за четыре года – великолепная оценка «демократии Пашиняна» самими армянами. Тут, как говорится, комментарии излишни. Совестливый человек о преимуществах такой «демократии», от которой бежит его народ, промолчал бы, но где армянский премьер, а где совесть…