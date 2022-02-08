Байрамов о визите миссии ЮНЕСКО в Азербайджан: Нет никаких ограничений

Азербайджан не ставит никаких ограничений для миссии ЮНЕСКО, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов.

По словам министра, Азербайджан еще в июне обратился в ЮНЕСКО по вопросу отправки миссии: "Мы не ставим никаких ограничений для миссии организации. ЮНЕСКО может изучать как мусульманские, так и христианские памятники".

Байрамов также подчеркнул тот факт, что Армения на протяжении десятилетий не допускала представителей ЮНЕСКО на оккупированные ею азербайджанские территории.

После 44-дневной войны, отметил Байрамов, Азербайджан и ЮНЕСКО начали сотрудничать по вопросу проведения исследовательских работ в Карабахе.