Чавушоглу: Москва не против посредничества Анкары в переговорах с Киевом

"Украина положительно отреагировала на нашу инициативу о проведении переговоров с Россией. Россия не закрывает двери к участию в такой встрече. Но продолжаются обсуждения, в том числе относительно дат. Турция намерена обсудить в ближайшее время с Россией возможность участия Анкары в снижении напряженности в отношениях между Киевом и Москвой", - цитирует Чавушоглу ТАСС.

Министр отметил, что заявления ряда западных стран о том, что Россия может вторгнуться в Украину, приводят только к росту паники и ухудшению там экономической обстановки: "Следует избегать ненужных заявлений. Заявления о том, что сегодня Россия вторгнется [в Украину], завтра вызовут волнения на Украине. Это также наносит экономический ущерб Украине и ее национальной валюте. Мы видим, что эта картина не соответствует действительности. Есть ли напряженность? Есть. Есть ли возможность конфликта? Есть. Но не надо озвучивать это при помощи мегафонной дипломатии, как делают некоторые западные страны".

Чавушоглу подчеркнул, что Турция выступает за диалог с Россией.