Лавров: отношения между Россией и Британией находятся на самой низкой отметке

«Отношения России и Великобритании в настоящий момент находятся на самой низкой отметке за многие годы». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой британского МИД Лиз Трасс, передает ТАСС.

На фоне негативной дипломатической ситуации Лавров назвал свою встречу с Трасс беспрецедентной. При этом российский министр заявил, что Москва ответит взаимностью, если Лондон будет заинтересован в улучшении двусторонних отношений.

Он также выразил надежду, что России и Великобритании удастся восстановить дипломатическое сотрудничество, которое было прервано.

Кроме того, глава МИД России подтвердил готовность обсудить с Трасс ситуацию, сложившуюся вокруг российских предложений по гарантиям безопасности в Европе.