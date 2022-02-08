Посол: Тегеран с уважением будет относиться к решению по Зангезурскому коридору

«Зангезурский коридор является вопросом между Азербайджаном и Арменией, и мы с уважением отнесемся к решению по этому поводу », - заявил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави на пресс-конференции, посвященной 30-летию азербайджано-иранских дипломатических отношений.

Мусави отметил, что в эти дни министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми посетил Азербайджан, и добавил, что в ходе своего визита на освобожденные территории министр провел обсуждения по открытию нового направления в Иран, прокладке дороги.

«Преимущество обеих стран в том, что через их территории проходят транспортные коридоры, и мы всегда будем защищать эти коридоры», - подчеркнул дипломат.