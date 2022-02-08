Официальный Баку ответил Пашиняну

9 февраля, выступая в парламенте, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что за последний год Азербайджану были переданы останки 108 граждан, пропавших без вести в первой Карабахской войне.

Глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила премьер-министру Армении.

«Интересно, для чего Армения ждала 30 лет, чтобы предоставить информацию о примерно 4 000 азербайджанцев, пропавших еще в первую армяно-азербайджанскую войну. Хотя правительство Армении пока не делало никаких заявлений на этот счет, среди причин передачи останков спустя 30 лет лишь 108 из тысяч азербайджанцев, пропавших без вести, безусловно, является обнаружение массовых захоронений азербайджанцев на освобожденных территориях и обнародование этих фактов для международной общественности», - заявила Абдуллаева.