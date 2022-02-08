Синоптики о погоде в Баку на завтра

В пятницу, 11 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, днем в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер во второй половине сменится юго-западным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 2-5°, днем - 7-9° тепла, в Баку ночью – 3-5°, днем - 6-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 мм до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами – снег, днем постепенно прекратится. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью – 1-6° тепла, днем - 7-12° тепла, в горах - 3-8° мороза, в высокогорьях до 14° мороза, днем – 0-3° мороза.