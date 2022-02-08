Посол: опытные иранские компании заинтересованы в возрождении Карабаха и Зангезура

Опытные иранские компании заинтересованы в участии в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана, заявил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, на пресс-конференции, посвященной 43-й годовщине победы исламской революции в Иране и 30-летию установления дипотношений между двумя странами.

По словам Мусави, одним из важных вопросов в тесном экономическом сотрудничестве Баку и Тегерана являются освобожденные территории.

Посол подчеркнул, что Иран рад деоккупации территорий Азербайджана: «От оккупации освобождено 132 км территории между Ираном и Азербайджаном. Эти территории являются важным направлением для совместного экономического сотрудничества. Опытные иранские компании заинтересованы в скорейшем участии в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана. В связи с этим ожидается подписание соглашений».