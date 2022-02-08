Чавушоглу: проблемы в регионе завершились победой Азербайджана в Карабахе

«Сейчас на Южном Кавказе эта проблема завершена победой Азербайджана в Карабах е. Теперь в регионе должен наступить мир и установиться сотрудничество. Мы должны работать над развитием региона, реализуя важные проекты. Для этого все страны должны понимать друг друга и должны участвовать в процессе. Никто не должен оставаться в стороне, включая Армению», - отметил Чавушоглу.

Он также подчеркнул, что Армения должна вынести урок из победы Азербайджана в Карабахе.

«С окончанием второй карабахской войны мы передали положительные послания. После своей победы на выборах Никол Пашинян сделал важные заявления. Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган также ответил положительно на них. Затем мы назначили спецпредставителей по нормализации отношений, которые встретились в Москве, а скоро встретятся и в Вене. Азербайджан также хочет мира с Арменией», - заявил глава МИД Турции.