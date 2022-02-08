Полиция задержала в общественных местах десятки COVID-больных

Сотрудники органов внутренних дел задержали в общественных местах 24 активных больных коронавирусом, нарушивших самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана.

Сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с лицами, покинувшими места проживания, несмотря на то, что им назначено лечение в домашних условиях, вернули их в места проживания с соблюдением медицинских процедур. Об этом были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

В отношении одного лица, покинувшего место жительства, возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса.