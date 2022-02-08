Теймур Мусаев анонсирует серьезные реформы в здравоохранении

«Полагаем, что часть шагов, которые мы предпримем для вывода здравоохранения на качественно новый уровень, сможем осуществить в краткосрочной перспективе, а часть — в среднесрочной. Целями в краткосрочной перспективе являются формирование эффективного управления здравоохранением, переход к более активной фазе сотрудничества с государственными органами. Основными целями в среднесрочной перспективе являются укрепление человеческого капитала, совершенствование законодательства в области здравоохранения, обеспечение страны местными лекарственными препаратами и медицинским оборудованием, а также оптимизация финансирования здравоохранения», — уточнил министр.

В Азербайджане ведется работа по совершенствованию законодательства в области здравоохранения. Разрабатывается стратегия цифровизации сферы, будет создан единый колл-центр. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, при Министерстве здравоохранения будет создан единый колл-центр. Мусаев отметил, что каждый гражданин сможет обратиться в этот центр с любым запросом, связанным с медициной. Таким образом можно будет решать проблемы граждан и оперативно реагировать на их запросы. На обращения, поступившие через официальный сайт министерства, также будут сразу отвечать. Наряду с этим регулярно в оперативной и эффективной форме будут рассматриваться все обращения, поступившие на бумаге.

Министр сообщил, что работа над «Стратегией цифрового здравоохранения», рассчитанной на ближайшие 5 лет, близится к завершению. Будет реализован ряд крупномасштабных проектов по цифровизации здравоохранения.

«Хочу особо выделить один из проектов. Для каждого из нас будет создана медицинская цифровая близнецовая система. Другими словами, это можно назвать электронными профилями, которые содержат личную информацию о здоровье каждого человека. В этой системе будет вся информация о здоровье человека. Собранные данные обеспечат систематическое и качественное лечение населения, спрогнозируют состояние здоровья населения и соответствующим образом сформулируют будущую стратегию здравоохранения", - подчеркнул Мусаев.

По словам министра, законодательство в области здравоохранения Азербайджана будет усовершенствовано. В настоящее время ведется работа по разработке нового законодательства в соответствии с действующей нормативно-правовой базой.

Мусаев также коснулся вопроса обеспечения страны местными лекарственными препаратами и медицинским оборудованием. Он сообщил, что, согласно распоряжению Кабинета министров от 14 октября 2021 года, создана Комиссия по развитию фармацевтической отрасли. Перед комиссией поставлены задачи по совершенствованию политики и механизмов управления в сфере лекарственных препаратов, включая процедуры их регистрации, увеличение местного производства лекарственных препаратов и др. В ближайшее время по итогам деятельности комиссии будут выдвинуты предложения по регулированию местного рынка лекарственных препаратов.

Теймур Мусаев также коснулся вопроса нехватки медицинских кадров в регионах. Он сообщил, что планируется привлечение врачей на эти территории посредством различных поощрительных акций. Основная цель – улучшить там медицинскую инфраструктуру за счет привлечения медработников в региональные больницы, независимо от того, где они учились.