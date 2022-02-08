Чавушоглу: с подписанием Шушинской декларации наш союз перешел на новый уровень

«Мы с Азербайджаном один народ – два государства. У нас одна религия, один язык, и когда нужно, становимся единым государством». Об этом заявил в интервью агентству TRT Haber глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр отметил, что победа в Карабахе была одержана общим стремлением.

«С подписанием Шушинской декларации наш союз перешел на новый уровень. Мы будем продолжать защищать и поддерживать друг друга. Также будем развивать сотрудничество во всех сферах. Азербайджан всегда и везде поддерживал интересы Турции», - сказал Чавушоглу.