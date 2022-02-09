«Азеригаз» ответит на интересующие население вопросы

11 февраля в 11:00 в административном здании производственного объединения «Азеригаз» состоится очередная акция «Открытые двери», которая будет транслироваться в прямом эфире через социальную сеть Facebook и станет доступна для всех представителей СМИ и НПО.

Как сообщили haqqin.az в ПО, в ходе акции будет представлен отчет по итогам января текущего года. Каждая медиа-организация и представители НПО приглашены на мероприятие. Ответы на интересующие граждан вопросы будут озвучены генеральным директором «Азеригаз» Русланом Алиевым в прямом эфире.