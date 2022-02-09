Посольство Азербайджана в России о визите главы карабахских сепаратистов в Москву

Посольство Азербайджана в России прокомментировало распространенную некоторыми армянскими СМИ информацию о «рабочем визите» в Москву Араика Арутюняна, позиционирующего себя как «должностное лицо» в Карабахе и заявившего о своих встречах в российской столице с официальными лицами РФ.

«По имеющейся официальной информации, упомянутое лицо посещало Москву исключительно по личным вопросам и встречалось здесь со своими соотечественниками. Во время краткосрочного визита он не был принят ни одним из представителей государственных структур России», - говорится в сообщении азербайджанского диппредставительства.

Посольство Азербайджана еще раз предупреждает, что тиражирование подобного рода сообщений в армянских СМИ носит провокационный характер и не отражает реальной действительности.