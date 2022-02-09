Ильхам Алиев уволил Ровнага Абдуллаева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Ровнага Абдуллаева от должности президента Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Ровнага Абдуллаева от должности президента Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), сообщает официальный сайт главы государства.
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