Ильхам Алиев уволил Ровнага Абдуллаева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Ровнага Абдуллаева от должности президента Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), сообщает официальный сайт главы государства.