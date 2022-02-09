Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем Микаила Джаббарова
Распоряжением президента Азербайджана экс-глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана.
Распоряжением президента Азербайджана экс-глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана.
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