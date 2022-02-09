В структурах Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана выявлены случаи завышения и переплаты пенсий, стипендий и пособий в 2021 году. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Служба финансового контроля в ходе проверок в центральном аппарате Минтруда и соцзащиты населения и 28 подведомственных учреждениях выявила случаи возврата руководителями этих учреждений бывшим руководящим работникам ведомства части средств, перечисленных для направления в санаторно-курортные учреждения инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов войны и членов семей шехидов; выплаты лишних средств организациям-подрядчикам за счет увеличения объемов работ по строительству социальных объектов и жилых домов для льготников; необеспечения уплаты административных штрафов в крупных размерах, наложенных соответствующими структурами министерства, а также завышения и переплаты пенсий, стипендий и пособий, назначаемых структурными подразделениями по пенсионным делам и соцобеспечению.