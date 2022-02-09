Выявлены факты переплаты пенсий, стипендий и пособий министерство финансов
В структурах Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана выявлены случаи завышения и переплаты пенсий, стипендий и пособий в 2021 году. Об этом сообщили в Министерстве финансов.
Служба финансового контроля в ходе проверок в центральном аппарате Минтруда и соцзащиты населения и 28 подведомственных учреждениях выявила случаи возврата руководителями этих учреждений бывшим руководящим работникам ведомства части средств, перечисленных для направления в санаторно-курортные учреждения инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов войны и членов семей шехидов; выплаты лишних средств организациям-подрядчикам за счет увеличения объемов работ по строительству социальных объектов и жилых домов для льготников; необеспечения уплаты административных штрафов в крупных размерах, наложенных соответствующими структурами министерства, а также завышения и переплаты пенсий, стипендий и пособий, назначаемых структурными подразделениями по пенсионным делам и соцобеспечению.
Кроме того, были обнаружены такие нарушения, как длительные выплаты на имя лиц, получавших пенсии, пособия и стипендии после их смерти; одновременная выплата пособий и трудовых пенсий по инвалидности и по потере кормильца; умышленное завышение трудового стажа при назначении пенсии; нарушение правил начисления пособий по безработице и неинформирование лиц, которым назначено это пособие; незаконное предоставление большому количеству граждан пособий по безработице, также установлены случаи неправильного назначения крупных сумм.
В целях устранения выявленных недостатков и предотвращения подобных случаев в других организациях, а также для принятия мер в отношении виновных должностных лиц были направлены письма в центральные и местные органы исполнительной власти и финансовые структуры.
Часть необоснованно выплаченных средств была возвращена путем перечислений в госбюджет ответственными должностными лицами.