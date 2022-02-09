В Агджабеди любовник убил свекровь своей пассии

По факту обнаружения 23 февраля 2020 года Фахранды Ибрагимовой, 1962 г.р., мертвой во дворе дома в городе Агджабеди в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело. Проведение предварительного следствия поручено Следственному управлению.

У следствия возникли обоснованные подозрения в том, что женщину убил житель села Бейдилли Евлахского района Сеймур Джафаров, 1992 г.р., задушив ее подушкой, когда та спала, ночью 22 февраля 2020 года. Это было сделано с целью не допустить разоблачения его интимных отношений с невесткой Ф.Ибрагимовой - Афсаной Джафаровой.

С.Джафарову предъявлены обвинения по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста, указывается в сообщении.