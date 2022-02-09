Столтенберг направил письмо Лаврову

Генсек НАТО Йенс Столтенберг направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с призывом провести новые переговоры по ситуации в Украине, военной транспарентности, снижению рисков и контролю над вооружениями, включая ядерное оружие. Об этом он заявил по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Сегодня я направил письмо министру [иностранных дел РФ Сергею] Лаврову, в котором предложил провести диалог о деэскалации на Украине, военной транспарентности, снижении рисков, контроле над вооружениями, включая ядерную политику России и НАТО", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что повторил свое предложение России продолжить диалог в рамках серии встреч в Совете Россия - НАТО, чтобы найти дипломатический путь вперед: "НАТО готова выслушать обеспокоенности России, а также обсуждать пути укрепления базовых принципов евробезопасности".