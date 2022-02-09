Путин принимает Токаева в Кремле видео
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в Кремле, пишет ТАСС.
Для Путина и Токаева это первая личная встреча после январских событий в Казахстане, когда в ряде городов страны прошли акции протеста, переросшие в массовые беспорядки и погромы, и когда в республику по просьбе президента Казахстана временно вводились миротворческие силы ОДКБ. Тогда главы государств несколько раз общались по телефону и участвовали по видеосвязи в саммите организации.
«Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. Мы встречались с вами перед Новым годом, ничего не предвещало развития таких событий. Тем не менее ситуация восстановлена. И Россия как одна из стран ОДКБ подставила плечо Казахстану», - заявил Путин своему казахстанскому коллеге.