В Шуше откроется центр ASAN xidmət

«После возвращения граждан на освобожденные от оккупации территории для их доступа к государственным услугам будут функционировать центры ASAN xidmət». Об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев.

По его словам, соответствующий проект для города Шуша уже утвержден: «Там начнет осуществлять свою деятельность центр ASAN xidmət».

Что касается других районов Карабаха, то Ульви Мехтиев отметил, что все были свидетелями армянского вандализма на оккупированных территориях. «В этих районах проводится очистка от мин, ведется строительство инфраструктуры. Естественно, что после создания необходимых условий на этих территориях также будут построены центры ASAN xidmət», - сказал он.