Тема перевооружения армий в мире в последние годы стала особо актуальной в свете развития технологий. Но самое важное — боевой опыт вооруженных сил той или иной страны, полученный на полях сражений. На него обращают внимание там, где у военных такого опыта нет. Вот и Узбекистан заключил контракт с американской компанией AeroVironment о поставке беспилотников военного назначения Puma 3 AE, о чем сообщило издание Shepard Media, на которое ссылается узбекская пресса.

Детали контракта, понятно, не раскрываются, потому неизвестно, сколько именно таких дронов получит армия Узбекистана. Однако, по данным издания Shepard Defence Insight, один такой аппарат стоит 225 тысяч долларов. То есть несложный расчет говорит о том, что Узбекистан получит 38 беспилотных летательных аппаратов военного назначения.

Беспилотник марки Puma 3 AE предназначен для сбора данных разведки и целеуказания не только на суше, но и, что интересно в условиях Узбекистана, на... море. Аппарат будет осуществлять свою миссию по нахождению целей в условиях реального времени. Для этого на борту установлены две 15-мегапиксельные камеры с 50-кратным зумом и, кроме этого, с мощной подсветкой.

Этот БПЛА американского производства небольшой по размерам и довольно легкий — его может переносить один человек, который сможет запускать его прямо с рук. Имея в виду его предназначение, сообщается, что аппарат водонепроницаем и способен приводняться и держаться на плаву. Размах крыла всего 2,8 метра, а максимальный полетный вес — 6,8 килограмма.

Беспилотник может держаться в воздухе не слишком долго — около 2,5 часа. Но преимущество его в том, что при этом дрон обеспечивает непрерывное наблюдение и выдает изображение высокого разрешения, да еще в любое время суток. Радиус его действия с выполнением своих задач составляет 20 километров, когда на нем установлена стандартная антенна.

Надо сказать, что американская компания-производитель дронов AeroVironment не впервые сотрудничает с Узбекистаном. В 2018 году именно у нее страна закупила четыре беспилотника RQ-11 Ravenmini.