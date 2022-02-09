Ровшан Наджаф родился 9 апреля 1982 года в городе Баку.

Что известно о новоназначенном и.о. президента Государственной нефтяной компании?

Сегодня распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Ровшан Наджаф был назначен первым вице-президентом Государственной нефтяной компании. Наджаф будет также временно исполнять обязанности президента Государственной нефтяной компании.

В 1997 году поступил в Азербайджанский государственный экономический университет на факультет международных экономических отношений, в 2001 году окончил бакалавратуру, а в 2003 году - магистратуру этого вуза с отличием.

В 2007-2008 годах учился в Колумбийском университете США по стипендиальной программе ГНКАР, успешно окончил магистерскую программу по управлению экономической политикой/международный энергетический менеджмент и политика.

Трудовую деятельность начал в 2001 году лаборантом на кафедре международных экономических отношений и маркетинга Азербайджанского государственного экономического университета.

В 2003-2007 годах работал советником и старшим советником в отделе инвестиционной политики департамента инвестиций и международного экономического сотрудничества Министерства экономического развития Азербайджанской Республики.

В 2008-2009 годах работал начальником отдела контрактов по инвестициям Управления инвестиций ГНКАР.

В 2009-2010 годах был заведующим отделом внешнеэкономических связей и помощником министра экономического развития.

В 2010-2018 годах работал заместителем исполнительного директора и исполнительным директором ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания».

Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 11 мая 2018 года назначен заведующим отделом инновационного развития и электронного правительства Администрации президента Азербайджанской Республики.

28 августа 2019 года был назначен председателем правления Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики.

11 февраля 2020 года был назначен заместителем министра экономики Азербайджанской Республики, а распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 декабря 2021 года - первым заместителем министра экономики.

Доктор философии по экономике.

Государственный советник 3-го класса.

Женат, имеет двоих детей.