Что известно о новоназначенном и.о. президента SOCAR досье
Сегодня распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Ровшан Наджаф был назначен первым вице-президентом Государственной нефтяной компании. Наджаф будет также временно исполнять обязанности президента Государственной нефтяной компании.
Что известно о новоназначенном и.о. президента Государственной нефтяной компании?
Ровшан Наджаф родился 9 апреля 1982 года в городе Баку.
В 1997 году поступил в Азербайджанский государственный экономический университет на факультет международных экономических отношений, в 2001 году окончил бакалавратуру, а в 2003 году - магистратуру этого вуза с отличием.
В 2007-2008 годах учился в Колумбийском университете США по стипендиальной программе ГНКАР, успешно окончил магистерскую программу по управлению экономической политикой/международный энергетический менеджмент и политика.
Трудовую деятельность начал в 2001 году лаборантом на кафедре международных экономических отношений и маркетинга Азербайджанского государственного экономического университета.
В 2003-2007 годах работал советником и старшим советником в отделе инвестиционной политики департамента инвестиций и международного экономического сотрудничества Министерства экономического развития Азербайджанской Республики.
В 2008-2009 годах работал начальником отдела контрактов по инвестициям Управления инвестиций ГНКАР.
В 2009-2010 годах был заведующим отделом внешнеэкономических связей и помощником министра экономического развития.
В 2010-2018 годах работал заместителем исполнительного директора и исполнительным директором ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания».
Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 11 мая 2018 года назначен заведующим отделом инновационного развития и электронного правительства Администрации президента Азербайджанской Республики.
28 августа 2019 года был назначен председателем правления Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики.
11 февраля 2020 года был назначен заместителем министра экономики Азербайджанской Республики, а распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 декабря 2021 года - первым заместителем министра экономики.
Доктор философии по экономике.
Государственный советник 3-го класса.
Женат, имеет двоих детей.