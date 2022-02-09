Токаев заявил, что Россия и Казахстан – «соседи от Бога»

«Россия и Казахстан добьются желаемых результатов на пути стратегического взаимодействия». Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

«Настрой на то, чтобы достичь конкретных результатов в нашем стратегическом взаимодействии в союзнических взаимоотношениях», - отметил он.

Глава казахстанского государства считает, что страны «добьются искомых результатов, тем более что присутствует политическая воля»: «Казахстан и Россия являются соседями от Бога, у нас самая протяженная сухопутная граница в мире, и кроме дружбы, сотрудничества во взаимоотношениях между нашими странами [ничего другого] быть не может».

Он отметил, что в ходе нынешнего визита будут подписаны важные соглашения.