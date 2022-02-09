Трагедия в Шабране: спустя 11 лет сын признался в убийстве матери

Убийство 11-летней давности раскрыли правоохранительные органы Азербайджана. В сообщении пресс-службеы Генпрокуратуры говорится, что в 2011 году жительницу Шабранского района Бясти Алиеву (1970 г.р.) убил ее сын Эльвин Дадашев (1990 г.р.).

На допросе в прокуратуре Шабранского района Дадашев признался, что задушил мать в квартире, где они проживали, а затем закопал ее тело во дворе. Бесчеловечный сын указал место захоронения тела матери.

Сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели раскопки на указанной территории и обнаружили там человеческий скелет. В прокуратуре Шабранского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1. Дадашев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.