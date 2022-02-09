Вечером 9 февраля на горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре на территории села Эйрибенд Кюрдамирского района.

В пресс-службе МЧС сообщили, что к месту происшествия немедленно были привлечены пожарные Кюрдамирской части Государственной службы пожарной охраны МЧС. При оценке оперативной обстановки было установлено, что пожар произошел в кустарниковой местности и существовал риск быстрого распространения огня на близлежащую лесную полосу.

Отмечается, что благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым пожарными, огонь был потушен в короткие сроки и предотвращено его распространение на лесополосу. В результате пожара в общей сложности сгорело около 500 квадратных метров сухой травы и кустарников, прилегающие территории и лесополоса были защищены от огня.