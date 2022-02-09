Где и когда соберутся лидеры и главы МИД стран СНГ в этом году

Заседание Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) состоится в Нур-Султане 13 октября 2022 года, сказал в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов.

Казахстан в 2022 году является председателем в СНГ. Ранее глава исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев сообщил, что следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет 14 октября 2022 года в Нур-Султане.

"Прежде всего речь идет о встрече глав правительств в мае, а также намеченном там же 14 октября саммите Содружества, накануне которого по традиции состоится заседание Совета министров иностранных дел (13 октября)", - сказал Евдокимов.