Ташкент отреагировал на «серию безответственных заявлений» Лукашенко

«Серия безответственных заявлений никак не соответствует достигнутым совместными усилиями обеих стран духу и уровню межгосударственных отношений. Было бы разумным уважаемому Александру Григорьевичу заняться прежде всего своими непростыми внутренними и внешними проблемами», — заявил источник в официальных кругах Узбекистана.

В Ташкенте считают, что Лукашенко в своих высказываниях не стоит давать оценку внешней и внутренней политике других стран. «Узбекистан как независимое суверенное государство имеет четкое видение своего будущего и исходя исключительно из интересов народа и государства будет продолжать идти по пути собственной национальной стратегии развития», — заключил собеседник агентства.

Ранее Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву заявил, что в течение 15 лет к Союзному государству России и Беларуси присоединятся Украина и Казахстан. По его словам, Армении вообще «деваться некуда». «Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся», — добавил Лукашенко.

В Армении заявления Лукашенко вызвали бурю негодования. МИД Армении назвал его слова самобытным геополитическим анализом и вызвал посла Беларуси. В армянском парламенте заявили, что Лукашенко оказывает российской власти медвежью услугу, и посоветовали ему «посетить минский аэропорт, который напоминает свинарник».

В начале января Лукашенко, выступая на сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности, посвященной событиям в Казахстане, предрек аналогичные проблемы Узбекистану. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал это необоснованным заявлением.