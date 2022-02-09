Трамп смывал документы в унитаз Белого дома
Журналистка газеты New York Times Мэгги Хаберман написала в своей книге Confidence Man ("Мошенник"), что при президенте Дональде Трампе сотрудники Белого дома "время от времени" находили в унитазе скомканные документы, которые, по их мнению, смывал сам президент, передает РИА Новости.
Национальное управление архивов и документации попросило минюст проверить, как экс-президент обращался с документацией Белого дома.
Как сообщает портал Axios со ссылкой на книгу Хаберман, Трампа обвиняют в том, что он пренебрегал законом о хранении президентской документации.
А Джен Псаки рассказала, как Байден не позволил Трампу укрыть важные документы "Когда (Трамп) был у власти, экс-президент беспечно пренебрегал законом о хранении президентской документации, согласно которому ему требуется сохранять письменные сообщения, касающиеся его официальных обязанностей", - говорится в сообщении Axios.
Отмечается, что Трамп часто рвал документы, а после того, как он покинул Белый дом, он якобы взял "существенные письменные материалы" в свое имение Мар-а-Лаго.
Книга Хаберман будет опубликована 4 октября компанией Penguin Press.