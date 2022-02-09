Трамп смывал документы в унитаз Белого дома

Журналистка газеты New York Times Мэгги Хаберман написала в своей книге Confidence Man ("Мошенник"), что при президенте Дональде Трампе сотрудники Белого дома "время от времени" находили в унитазе скомканные документы, которые, по их мнению, смывал сам президент, передает РИА Новости.

Национальное управление архивов и документации попросило минюст проверить, как экс-президент обращался с документацией Белого дома.

Как сообщает портал Axios со ссылкой на книгу Хаберман, Трампа обвиняют в том, что он пренебрегал законом о хранении президентской документации.