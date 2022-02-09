Агентство госрезервов предотвратит резкие изменения цен на стратегически важные товары

В Азербайджане будут приняты меры для предотвращения кратковременных резких колебаний цен на стратегически важные товары. Это нашло отражение в Уставе Агентства государственных резервов Азербайджана.

В Уставе отмечается, что Агентство государственных резервов Азербайджана, участвующее в разработке и реализации государственной политики в области создания и управления государственными и мобилизационными ресурсами, является юридическим лицом публичного права, которое регулирует и контролирует данную сферу, принимает меры по обеспечению устойчивости поставок в страну стратегически важных товаров и предотвращению кратковременных резких колебаний цен на внутреннем рынке, а также управляет Государственным зерновым фондом.