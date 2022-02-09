Ведомство Самира Шарифова выявило необоснованные расходы в Минкультуры, МИД, Минтруда, «Азерхалча», исполнительной власти Билясувара, Джалилабада, Шамкира и других госведомствах

Отдел информации 18:23

В 2021 году в результате мероприятий, проведенных Госслужбой финансового контроля Министерства финансов Азербайджанской Республики в госведомствах, выявлены чрезмерные и необоснованные платежи на сумму 103,6 миллиона манатов. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов. Проверки Минфина охватывают период деятельности перечисленных ведомств с 2015-го по 2021 год. 59 проверок проведены непосредственно самой Госслужбой финансового контроля, 77 – на основании решений и писем Генпрокуратуры и Службы государственной безопасности, 8 – по обращениям граждан в осуществлены в центральных органах исполнительной власти, подведомственных им органах, в учреждениях, являющихся государственными юридическими лицами, а также в муниципальных органах.

В результате проверок в органах исполнительной власти и подведомственных структурах в Билясуварском, Джалилабадском и Шамкирском районах выявлены факты завышения в документах объемов проведенных ремонтно-строительных работ в административных зданиях и на дорогах этих районов. Кроме этого, несмотря на перечисление денежных средств бюджетными организациями не осуществлялась оценка материалов, присваивались средства, выделенные на закупку дизельного топлива для отопления зданий. Минфином выявлены факты присвоения средств, выделенных аппаратам глав органов исполнительной власти данных районов для оказания помощи малообеспеченным семьям, а также выплачивались средства временным работникам за невыполненную ими соответствующую работу или неоказанные услуги с последующим их изъятием ответственными лицами соответствующих районных исполнительных органов власти и другие подобные правонарушения. Тем самым установлено, что бюджетные средства использовались не по назначению. В ходе контрольных мероприятий, проведенных в Министерстве культуры Азербайджанской Республики, выяснено, что были заранее выплачены средства ряду предприятий и организаций, при этом не проведены соответствующие работы по оценке материалов и не получено документов, подтверждающих оказание данных услуг, а также производилось перечисление излишне крупных денежных средств в компании подрядчика за выполнение какой-либо услуги, оформленной по документам. Кроме того, выяснено, что большая часть материальных ценностей, подлежащих закупке и сдаче объектам министерства, вообще не были получены этими объектами и не принимались на их баланс, в результате чего должностными лицами Министерства культуры бюджетные средства расходовались не по назначению.

Как поясняли сотрудники Министерства культуры, некоторые услуги были оформлены документально, но фактически не были реализованы, а средства, перечисленные на счета частных учреждений за эти услуги, возвращались наличными чиновникам министерства, документы же подписывали сотрудники по поручению должностных лиц этого госведомства. В ходе проверки документов по ремонту и строительству объектов культуры при Министерстве культуры установлено, что объемы работ были необоснованно завышены, а бюджетные средства переданы подрядчикам сверх стоимости объема фактически выполненных работ. В результате контрольных мероприятий, проведенных в Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики, выявлено, что несмотря на перечисление на счета продавцов средств из госбюджета, предусмотренных для приобретения канцелярских и хозяйственных товаров, часть товаров, в том числе печатные бланки, фактически не была получена ведомством. Кроме того, были перечислены средства на покупку запасных частей для компьютеров и технических средств, используемых министерством, а также на приобретение подарков и сувениров, хотя большая часть этих материальных ценностей фактически не была получена структурой, из банка поступили в кассу министерства бюджетные средства, на расходование части из которых не было соответствующих документов, тем не менее они не были возвращены обратно в бюджет, а были израсходованы не по назначению. Контрольные мероприятия, проведенные в посольстве Азербайджанской Республики в Иорданском Хашимитском Королевстве, выявлено, что в нарушение действующих в дипмиссии правил, оформление и оплата арендной платы и коммунальных услуг осуществлялись сверх фактической стоимости, вручение подарков по служебной необходимости не было должным образом оформлено.

В Центральном аппарате Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и 28 подведомственных учреждениях было выявлено, что часть средств, перечисленных из бюджета на отправку в санатории и на курорты детей с ограниченными физическими возможностями, ветеранов войны, а также членов семей шехидов, возвращена руководителями этих структур бывшим должностным лицам Министерства труда и соцзащиты населения, были допущены переплаты подрядчикам при выполнении строительных работ на социальных объектах и в жилых домах для льготных лиц путем завышения объема работ при оформлении соответствующих документов. Кроме того, выяснено, что не была обеспечена выплата крупных административных штрафов, наложенных соответствующими структурами министерства, а также выявлены факты перерасчета назначенных со стороны структурных подразделений стипендий, социальных пособий, пенсий и др. и осуществление завышенных выплат. Наряду с этим выявлены случаи выплаты пенсий, стипендий и пособий длительное время после смерти лиц, для которых они предназначены, выплаты многим лицам одновременно в один и тот же период и пособия по инвалидности, и трудовой пенсии, и пособия в связи с потерей главы семьи, факты умышленного завышения трудового стажа при назначении пенсий, нарушения правил назначения пособий по безработице, а также факты неинформирования лиц, которым были назначены и якобы выплачены вышеуказанные средства, нарушения порядка предоставления пособий по безработице многим гражданам. Тем самым крупные денежные средства также были использованы не по назначению.