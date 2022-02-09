У Службы внешней разведки (СВР) России были данные о подготовке беспорядков, которые начались в Казахстане в начале января, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью «Московскому комсомольцу».

«Конечно, были. Прежде всего о том, что в государства Средней Азии потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд ИГИЛ и других террористических группировок. Это не было секретом ни для нас, ни для спецслужб этих государств. Известно было и о том, под чьим патронажем проходило такое перемещение», — заявил Нарышкин.