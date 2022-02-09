Российская разведка знала о подготовке беспорядков в Казахстане заявление директора СВР
У Службы внешней разведки (СВР) России были данные о подготовке беспорядков, которые начались в Казахстане в начале января, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью «Московскому комсомольцу».
«Конечно, были. Прежде всего о том, что в государства Средней Азии потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд ИГИЛ и других террористических группировок. Это не было секретом ни для нас, ни для спецслужб этих государств. Известно было и о том, под чьим патронажем проходило такое перемещение», — заявил Нарышкин.
Он отметил, что все государства региона выражали обеспокоенность этим. Российская разведка передавала данные о подготовке беспорядков коллегам из Казахстана и других стран-членов ОДКБ.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией в стране.
Массовые протесты начались 2 января на западе Казахстана из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей с 60 тенге до 120. В последующие дни беспорядки перекинулись на другие регионы страны. Особенно сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где участники демонстраций нападали на полицейских и военных, разгромили ряд административных зданий, торговых центров, магазинов и банков, а также ненадолго захватили здание аэропорта. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал участников акций террористами и заявил о попытке госпереворота.