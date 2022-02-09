Завершились переговоры Путина и Токаева они продлились 3,5 часа
В Москве завершились переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, встреча продлилась более 3,5 часов, передает РИА Новости.
Отмечается, что в ходе переговоров главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития российско-казахстанских союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы.
В частности, в ходе протокольной части беседы президенты обсудили протесты, которые прошли в Казахстане в январе. Путин заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд, тем не менее ситуация восстановлена.