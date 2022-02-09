Согласно вердикту Страсбургского суда, азербайджанские судебные инстанции не смогли обосновать необходимость заключения Гаджиева в период следствия под стражу.

Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по жалобе экс-главы Международн ого банк а Азербайджана Джахангира Гаджиева.

ЕСПЧ признал нарушение прав Гаджиева по 5-ой (нарушение права на свободу) и 3-ей (незаконный арест) статьям Европейской Конвенции.

Страсбургский суд постановил выплатить Джахангиру Гаджиеву компенсацию в размере 3500 евро.

Напомним, что Джахангир Гаджиев был арестован 5 декабря 2015 года. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 17 годам лишения свободы. Экс-глава Межбанка признан виновным в злоупотреблении, мошенничестве с причинением крупного ущерба, присвоении и растрате, превышении должностных полномочий, даче взятки.

B конце декабря 2018 г. Генпрокуратура сообщила о предъявлении Гаджиеву обвинений по новому делу по статьям о присвоении крупной суммы денег, легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и др.