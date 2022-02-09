Блинкен и Ле Дриан обсудили помощь Азербайджану и Армении в разрешении проблем
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом, говорится в сообщении американского ведомства.
В заявлении говорится, что Блинкен обсудил с главой МИД Франции работу сопредседателей Минской группы, «направленную на помощь Армении и Азербайджану разрешить все проблемы, связанные с конфликтом в Карабахе».
Стороны также обсудили визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию, Украину и Германию.
«Мы едины и координируем действия, чтобы способствовать деэскалации, диалогу и устойчивости», - написал министр иностранных дел в Twitter.