Блинкен и Ле Дриан обсудили помощь Азербайджану и Армении в разрешении проблем

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом, говорится в сообщении американского ведомства.

В заявлении говорится, что Блинкен обсудил с главой МИД Франции работу сопредседателей Минской группы, «направленную на помощь Армении и Азербайджану разрешить все проблемы, связанные с конфликтом в Карабахе».

Стороны также обсудили визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию, Украину и Германию.

«Мы едины и координируем действия, чтобы способствовать деэскалации, диалогу и устойчивости», - написал министр иностранных дел в Twitter.