Приветствуя гостей, председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев с удовлетворением отметил стратегическое сотрудничество и братские отношения между Азербайджаном и Пакистаном. Было отмечено, что наши государства демонстрируют взаимную поддержку и доверие в вопросах международного и регионального значения, ярким примером этого является полная поддержка государства и народа Пакистана во время 44-дневной Отечественной войны.

Делегация во главе с руководителем по таможенным операциям Совета по федеральным доходам Пакистана Сеидом Мухаммадом Тариком Худа находится с визитом в Азербайджане.

Сафар Мехтиев подчеркнул, что существует большой потенциал для развития взаимных отношений как в экономической, так и в таможенной сфере, и подчеркнул важность увеличения торгового оборота между двумя странами путем эффективного использования возможностей.

Говоря о реформах, осуществляемых в последние годы под руководством президента Ильхама Алиева в таможенной сфере, председатель комитета отметил, что за счет применяемых новшеств Азербайджанская таможня превратилась в гибкую и динамичную структуру. Было сообщено, что таможенная служба Азербайджана, придав особое значение применению информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности, провела в этой сфере кардинальные реформы. Достигнуты важные успехи в обеспечении прозрачности таможенной системы, совершенствовании управления, увеличении количества электронных услуг, борьбе с контрабандой.

Сафар Мехтиев рассказал о важности обмена опытом и информацией между таможенными органами двух стран, усиления всестороннего сотрудничества.

В свою очередь, Сеид Мухаммед Тарик Худа отметил, что наряду со стратегическим сотрудничеством между двумя братскими странами существуют важные возможности для дальнейшего углубления экономических отношений, и соответствующие структуры, в том числе таможенные органы, могут стимулировать развитие этой сферы, увеличение взаимного торгового оборота.

Затем состоялась церемония подписания ”Плана мероприятий по повышению эффективности сотрудничества и взаимной помощи в сфере таможенного дела на 2022/2023 годы между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и таможенной службой Федерального Совета доходов Исламской Республики Пакистан".