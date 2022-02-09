Путин: Россия сделает все для поддержки Токаева
«Казахстан в январе столкнулся с террористической агрессией при поддержке деструктивных сил внутри страны и извне». Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, произошедшие события в январе – беспрецедентный вызов суверенитету, целостности и стабильности Казахстана.
«По сути, Казахстан столкнулся с актом террористической агрессии, совершенным при непосредственном участии деструктивных сил внутри и извне. Россия будет делать все для поддержки президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева», - сказал Путин.
Он отметил, что Токаев делает все, чтобы обстановка в стране окончательно нормализовалась.
«Мы видим, что жизнь в Казахстане вернулась в стабильное, спокойное русло, в обществе всецело поддерживают курс руководства страны на решение масштабных задач. Я уверен в том, что российско-казахстанское сотрудничество будет и далее расширяться, идти по нарастающей. Для этого имеются все объективные условия», - подчеркнул российский президент.
Путин добавил, что Россия будет и далее оказывать Казахстану помощь в подготовке военных специалистов, в том числе в вузах Минобороны.
«Конечно же, на переговорах речь шла и о дальнейшем укреплении военного и военно-технического сотрудничества. Россия продолжит оказывать Казахстану помощь в подготовке военных специалистов в вузах Минобороны России и других силовых ведомств», - заключил он.