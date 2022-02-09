Путин: Россия сделает все для поддержки Токаева

«Казахстан в январе столкнулся с террористической агрессией при поддержке деструктивных сил внутри страны и извне». Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, произошедшие события в январе – беспрецедентный вызов суверенитету, целостности и стабильности Казахстана.

«По сути, Казахстан столкнулся с актом террористической агрессии, совершенным при непосредственном участии деструктивных сил внутри и извне. Россия будет делать все для поддержки президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева», - сказал Путин.