В партии Жириновского рассказали о состоянии его здоровья

«Информация источников СМИ о состоянии здоровья госпитализированного с COVID-19 Владимира Жириновского преувеличена и «ориентирована на сенсационный эффект». Об этом на запрос РБК заявили в пресс-службе возглавляемой политиком партии ЛДПР.

Как отметили в партии, Жириновский ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону.

«Скоро он вернется к полноценной, активной работе», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что о госпитализации 75-летнего Жириновского стало известно 9 февраля. СМИ отмечали, что его подключили к аппарату ИВЛ, так как состояние политика критическое.