Путин объяснил свои слова об Украине и «красавице»

Президент России Владимир Путин рассказал, что его фраза «нравится, не нравится – терпи, моя красавица» не имела «личного измерения». Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым, передает «Газета.ру».

«Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения», - сказал глава государства.

Он также объяснил, что его слова про Украину, минские соглашения и «красавицу» касались только того, что договоренности необходимо выполнять.