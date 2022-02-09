Путин объяснил свои слова об Украине и «красавице»
Президент России Владимир Путин рассказал, что его фраза «нравится, не нравится – терпи, моя красавица» не имела «личного измерения». Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым, передает «Газета.ру».
«Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения», - сказал глава государства.
Он также объяснил, что его слова про Украину, минские соглашения и «красавицу» касались только того, что договоренности необходимо выполнять.
Высказывание Путина о красавице прозвучало 7 февраля в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве. Российский лидер обратил внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что тому «ни один пункт не нравится» из минских соглашений.
«Ну, нравится – не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять», - сказал Путин во время переговоров.