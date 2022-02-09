Ровшан Наджаф представлен коллективу SOCAR
Назначенный соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева первым вице-президентом SOCAR Ровшан Наджаф представлен коллективу, передает Report.
Отмечается, что министр экономики, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров поздравил бывшего президента SOCAR Ровнага Абдуллаева и первого вице-президента Ровшана Наджафа с назначениями на новые должности.
Он отметил, что в соответствии с распоряжением главы государства Ровшан Наджаф также временно будет исполнять обязанности президента SOCAR.