Конфликт, разделивший сообщество воров на противоборствующие группировки, начался четырнадцать лет назад, когда видные «законники», Ониани и Джангвеладзе, избили криминального авторитета Кватию, после чего произошла драка воров Гели и Пичуги.

Признанный лидер воровского мира, 68-летний Захарий Калашов, более известный в криминальных кругах, как Шакро Молодой, выступил с обращением, в котором попытался положить конец самому глубокому расколу в воровском мире .

Шакро Молодой отбывал в тот период тюремный срок, а на воле всем заправлял ныне покойный Дед Хасан. С подачи последнего, окружавшие его воровские авторитеты, включая Япончика, вынесли заочно в отношении Ониани и Джангвеладзе нехарактерное для криминального мира осуждающее решение, которое впоследствие стоило жизни и Япончику, и Деду Хасану.

В своем «судьбоносном», как назвал его Шакро, обращении самый авторитетный российский вор назвал ситуацию, в которой оказался воровской мир, «коллапсом». То есть, состоянием, близким к смерти.

Особой миссией, которая возложена на нынешнее поколение законников, Шакро Молодой ничтоже сумняшеся назвал «спасение и продолжение всего Воровского». Для этого он призвал униженных забыть об оскорблениях, не спрашивая ничего с тех, кто их нанес, и разойтись с миром.

Вторым важнейшим пунктом послания Калашова является пересмотр статуса воров, которые были «коронованы» в одностороннем порядке. Шакро назвал их «навязанными». Важно отметить, что в числе «навязанных» – добрая треть ныне здравствующих воров в законе, включая Сергея Асатряна, Камчи, Сухача, Гию Свердловского и нескольких родственников самого Шакро.

Шакро Молодой – не первый «законник», решивший выступить миротворцем криминального мира. До этого подобную «мирную инициативу» сумел провести в жизнь ныне покойный азербайджанский авторитет Лоту Гули, примиривший свой клан с кланом Мераба Джангвеладзе. К слову сказать, этот мир до сих пор скрепляет приятельскими узами гулиевцев и сторонников Мераба.

Очевидно, что больше всех от предложенного Шакро мира выиграет Тариел Ониани – сакральная жертва рокового «заочного» решения, которое по сей день остается в силе. Не решив свой вопрос «по понятиям», Тариэль по сей день не может собирать сходки.

Насколько известно, пока Ониани отбывал срок, его тандем с Джангвеладзе распался. Выйдя на волю в октябре прошлого года, Тариэль Ониани до сих пор с ним не встречался и даже не позвал Мераба на свадьбу своей дочери.

Зато он заключил альянс с Шакро Молодым, который дает Тариэлю Ониани серьезные шансы занять позицию главного российского вора.